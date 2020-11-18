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Путин призвал Мурашко избавляться от неоднозначных терминов вроде «управления пациентами» 

ТАСС и ещё 9 42 минуты назад
«Надо лечить»: Путин «разнес» Мурашко
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания "управление пациентами", подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.
На использованную министром фразу "система управления пациентами" глава государства обратил внимание во время совещания в среду с правительством. Мурашко пояснил, что речь идет об управлении госпитализацией.

"Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить", — сказал Путин. Он подчеркнул, что управлять надо коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, связью, обеспечением своевременного тестирования и так далее, но не пациентами.

"Я понимаю, что есть определенная профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несет в себе нужного нам содержания, иначе это может акценты неправильно расставить", — заключил президент.
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Политика , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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