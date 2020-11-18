«Надо лечить»: Путин «разнес» Мурашко

На использованную министром фразу "система управления пациентами" глава государства обратил внимание во время совещания в среду с правительством. Мурашко пояснил, что речь идет об управлении госпитализацией.

"Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить", — сказал Путин. Он подчеркнул, что управлять надо коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, связью, обеспечением своевременного тестирования и так далее, но не пациентами.

"Я понимаю, что есть определенная профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несет в себе нужного нам содержания, иначе это может акценты неправильно расставить", — заключил президент.