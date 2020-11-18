Приняты законы о верховенстве Конституции 

Госдума приняла в третьем чтении пакет президентских законопроектов, которыми закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции на территории РФ.
Владимир Путин по итогам обновления Основного Закона предложил изменения в более 110 законодательных актов РФ. В том числе — в шесть кодексов. Благодаря принятию пакета документов будет установлено, что применение положений международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому Основному Закону, не допускается. Акты или их отдельные положения подлежат применению на территории РФ только в истолковании Конституционного суда.
"Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права", — напомнил в связи с принятием пакета законопроектов председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, введение приоритета Конституции над решениями международных организаций и судов позволит защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.
Принятие поправок не означает, что Россия отказывается выполнять международные договоры, подчеркнул член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, первый замглавы фракции "ЕР" Адальби Шхагошев. Наша страна продолжит следовать нормам, которые не противоречат Основному закону. При этом, закрепляя положение о приоритете Конституции, Россия "не делает ничего сверхъестественного", отметил он. Ведь Великобритания, Германия, США и другие страны, которые полноценно участвуют в международной политике, тоже имеют такое законодательство.
Нормы помогут в ситуациях, когда международный договор интерпретируется таким образом, что возникают политические, экономические и другие споры, сообщил председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае возникновения таких споров, они будут регулироваться законом о Конституционном Суде (он также уже принят).