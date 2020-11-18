Приняты законы о верховенстве Конституции 

"Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права", — напомнил в связи с принятием пакета законопроектов председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, введение приоритета Конституции над решениями международных организаций и судов позволит защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.