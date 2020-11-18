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Стал известен кандидат на пост главы Мордовии 

Lenta.ru и ещё 28 1 час назад
Стал известен кандидат на пост главы Мордовии
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Дагестана Артем Здунов стал одним из кандидатов на пост главы Мордовии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
До работы в Дагестане Здунов возглавлял министерство экономики Татарстана.
Как пишет издание KazanFirst, последние две недели чиновник практически не появлялся на работе, а в последние дни находился в Москве.
18 ноября глава Мордовии Владимир Волков заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке. Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым. Глава республики поблагодарил жителей за оказанное доверие.
Волков руководит регионом с 2012 года. В 2011-м он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Мордовии и многолетнюю добросовестную работу.
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Политика , Владимир Волков , Владимир Путин , Артем Здунов , Республика Мордовия
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