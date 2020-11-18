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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в Хакасии 

RT на русском 1 час назад
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в Хакасии
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии.
Песков сообщил, что «пока можно констатировать, что действительно Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов».

«Вы знаете, что там принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии Министерства обороны по поручению президента. Проблемы есть», — заявил он.

При этом пресс-секретарь отметил, что «пока преждевременно» оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с пандемией.
Ранее полпред президента России в СФО Сергей Меняйло рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии.
Согласно данным оперштаба на 18 ноября, в Хакасии за последние сутки выявили 174 новых случая COVID-19, всего выявлено 9914. Всего 6729 человек выздоровели, 100 пациентов с коронавирусом скончались.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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Комментарии
Политика , Валентин Коновалов , Дмитрий Песков , Сергей Меняйло , Сергей Колесников , Министерство обороны , Госдума , РАН
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