В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в Хакасии 

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Песков сообщил, что «пока можно констатировать, что действительно Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов».

«Вы знаете, что там принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии Министерства обороны по поручению президента. Проблемы есть», — заявил он.

При этом пресс-секретарь отметил, что «пока преждевременно» оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с пандемией.

Ранее полпред президента России в СФО Сергей Меняйло рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии.

Согласно данным оперштаба на 18 ноября, в Хакасии за последние сутки выявили 174 новых случая COVID-19, всего выявлено 9914. Всего 6729 человек выздоровели, 100 пациентов с коронавирусом скончались.