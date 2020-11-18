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Песков объяснил высокую заболеваемость COVID-19 среди губернаторов характером их работы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Песков объяснил высокую заболеваемость политиков COVID-19
Фото: РИА Новости
Высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди глав регионов и депутатов связан с особенностями их работы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефоне. Характер их работы предусматривает множественные контакты", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что, хотя принимаются все меры предосторожности, у этой категории граждан "риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике".
При этом он не согласился с тезисом, что эти показатели могут отражать ситуацию с заболеваемостью среди работающего населения. "У всех же разная работа, кто-то работает в замкнутых коллективах, кто-то в ограниченных коллективах, а чья-то работа предусматривает большое количество контактов", — пояснил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков
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