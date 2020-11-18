Песков объяснил высокую заболеваемость политиков COVID-19

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди глав регионов и депутатов связан с особенностями их работы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефоне. Характер их работы предусматривает множественные контакты", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что, хотя принимаются все меры предосторожности, у этой категории граждан "риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике".

При этом он не согласился с тезисом, что эти показатели могут отражать ситуацию с заболеваемостью среди работающего населения. "У всех же разная работа, кто-то работает в замкнутых коллективах, кто-то в ограниченных коллективах, а чья-то работа предусматривает большое количество контактов", — пояснил Песков.