Путин и Мишустин обсудили рабочие вопросы 

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На вопрос о том, какие темы обсуждали Путин и Мишустин, пресс-секретарь премьера Борис Беляков сказал: "Обсуждались рабочие вопросы".

В среду Путин проведет совещание с членами правительства, одним из вопросов повестки дня станет ситуация с распространением коронавируса.