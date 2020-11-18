Путин и Мишустин обсудили рабочие вопросы 

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудили по телефону ряд рабочих вопросов. Мишустин прервался на этот звонок, когда в среду посещал форум "Транспорт России" и осматривал стенд Минтранса РФ. Осмотрев стенд, премьер удалился для звонка и вернулся через несколько минут.
На вопрос о том, какие темы обсуждали Путин и Мишустин, пресс-секретарь премьера Борис Беляков сказал: "Обсуждались рабочие вопросы".
В среду Путин проведет совещание с членами правительства, одним из вопросов повестки дня станет ситуация с распространением коронавируса.