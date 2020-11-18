«Может позвонить в 2 ночи»: Путин на удаленке

По его словам, режим работы Путина и до ухода на самоизоляцию был растянут по суткам — для него совершенно нормальная практика звонить собеседникам и рано утром, и в два ночи. После ухода на удаленный режим работы это не изменилось.

«Все, кто работает с ним, к этому привыкли», — добавил официальный представитель Кремля.

В воскресенье, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Песков объяснил тот факт, что мероприятие прошло в очном формате, секретностью вопросов по ядерному оружию, которые в ходе него обсуждались.

Перед началом совещания Путин заметил, что его кресло отодвинуто от кресел остальных участников мероприятия. Он спросил военных, отсели ли они от него подальше, потому что боятся его или берегут. Министр обороны Сергей Шойгу ответил, что они его боятся.