«Может позвонить в 2 ночи»: Путин на удаленке

Режим работы президента России Владимира Путина мало изменился, став удаленным. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Пул N3», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, режим работы Путина и до ухода на самоизоляцию был растянут по суткам — для него совершенно нормальная практика звонить собеседникам и рано утром, и в два ночи. После ухода на удаленный режим работы это не изменилось.
«Все, кто работает с ним, к этому привыкли», — добавил официальный представитель Кремля.
В воскресенье, как сообщал «Рамблер», Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Песков объяснил тот факт, что мероприятие прошло в очном формате, секретностью вопросов по ядерному оружию, которые в ходе него обсуждались.
Перед началом совещания Путин заметил, что его кресло отодвинуто от кресел остальных участников мероприятия. Он спросил военных, отсели ли они от него подальше, потому что боятся его или берегут. Министр обороны Сергей Шойгу ответил, что они его боятся.
Вчера Путин принял участие в онлайн-саммите лидеров стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). В ходе своего выступления он, говоря об угрозе терроризма, процитировал поговорку «В семье не без урода». Автор телеграм-канала «Пул N3» журналист Дмитрий Смирнов пошутил, что тем самым президент напряг переводчиков четырех стран.