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Задержан замглавы правительства Подмосковья 

BFM.RU 1 час назад
Задержан замглавы правительства Подмосковья
Фото: ТАСС
Задержан замглавы правительства Московской области Дмитрий Куракин, передает ТАСС. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала об обысках у Куракина, который является министром экологии и природопользования. По данным издания, обыск был связан с предыдущей работой министра, когда он занимал должность директора Департамента имущественных отношений Минобороны.
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Политика , Дмитрий Куракин , Министерство обороны , Правительство московской области , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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