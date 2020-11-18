Задержан замглавы правительства Московской области Дмитрий Куракин, передает ТАСС. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала об обысках у Куракина, который является министром экологии и природопользования. По данным издания, обыск был связан с предыдущей работой министра, когда он занимал должность директора Департамента имущественных отношений Минобороны.
Задержан замглавы правительства Подмосковья
Фото: ТАСС
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Политика , Дмитрий Куракин , Министерство обороны , Правительство московской области , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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