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Назначен глава министерства промышленной политики Крыма 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Назначен глава Минпромполитики Крыма
Фото: Пресс-служба министерства промышленной политики РК
Глава РК Сергей Аксенов назначил министром промышленной политики Крыма Александра Трянова. Соответствующий указ опубликован на официальной портале Совета министров республики.
С конца сентября 35-летний Трянов, который с сентября 2016 года по октябрь 2019-го руководил администрацией Бахчисарая, был исполняющим обязанности главы крымского минпрома. У него также есть опыт работы в спецслужбах. Как сообщалось ранее, Трянов окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы", а в 2011 году — академию ФСБ.
Кроме того, глава Крыма назначил вице-премьером правительства республики Михаила Назарова, чью кандидатуру до этого согласовал Госсовет РК. Согласно размещенному на сайте совмина указу, он вступит в должность 19 ноября. В 2014-2019 годах Назаров возглавлял Главное следственное управление СК РФ по Республике Крыму.
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Политика , Сергей Аксенов , Михаил Назаров , ФСБ , Минпромторг , Финансовый университет , СКР , Бахчисарай , Республика Крым
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