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Путин назвал виновного в провале переговоров по Карабаху 

Артём Кульша 13 минут назад
Путин назвал виновного в провале переговоров по Карабаху
Фото: РИА Новости
Боевые действия в Нагорном Карабахе могли закончиться в октябре на лучших для Армении условиях, но этому помешала позиция премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал президент России Владимир Путин.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении.
9 ноября Пашинян подписал совместное заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Путиным о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
Вчера российский лидер рассказал, что война в Карабахе могла закончиться раньше на лучших для Армении условиях.
По его словам, 19-20 октября, когда Азербайджан установил контроль над незначительной частью Карабаха, ему удалось убедить Алиева прекратить боевые действия при условии возвращения беженцев в город Шушу.

« (Пашинян. — Прим. ред.) тогда сказал: "Нет, не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать"», — рассказал Путин.

Он признался, что не понял тогда и не понимает сейчас позицию главы армянского правительства. При этом президент России назвал ее свидетельством ложности обвинений в адрес Пашиняна в неком предательстве.
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Политика , В мире , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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