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Совет Федерации получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Совет Федерации получил обращение президента России Владимира Путина об использовании миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласие Совфеда нужно, поскольку речь не идет об оперативной боевой операции, заявил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Речь идет о контингенте, уже определенном президентом России, — пояснил сенатор в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что согласие СФ на использование вооруженных формирований требуется, поскольку сложившаяся ситуация не требует оперативного военного вмешательства, но подразумевает плановое мероприятие на несколько лет.
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Собеседник агентства добавил, что миротворческий мандат российских солдат в Карабахе рассчитан на пять лет и может быть продлен.
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Политика , Видео , Андрей Клишас , Владимир Путин , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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