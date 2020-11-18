— Речь идет о контингенте, уже определенном президентом России, — пояснил сенатор в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что согласие СФ на использование вооруженных формирований требуется, поскольку сложившаяся ситуация не требует оперативного военного вмешательства, но подразумевает плановое мероприятие на несколько лет.

Собеседник агентства добавил, что миротворческий мандат российских солдат в Карабахе рассчитан на пять лет и может быть продлен.