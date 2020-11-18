Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Их просто изнасиловали»: Прилепин прошелся по Армении и Украине 

Артём Кульша 27 минут назад
«Их просто изнасиловали»
Фото: ТАСС
Россия не теряла Грузию, Украину, Армению, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Азербайджан, это они потеряли Россию. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в своем телеграме.

«Изо дня в день слышу: "Россия потеряла Армению, Молдавию, Украину, Грузию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и т.д. ". Хорош, заколебали!» — призвал он.

Прилепин назвался империалистом и сторонником воссоединения СССР и Российской империи и напомнил, что Россия потеряла упомянутые страны еще в 1990-х годах.
Также он задался вопросом, почему никто не кричит, что Армения, Молдавия, Украина, Грузия, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан потеряли Россию, «Россия что — бомж, а они все — золотые».
Писатель напомнил, что России тысяча лет, а некоторым из потеряшек чуть больше 30-и. Также он напомнил, что с 1987 года русских гнали отовсюду — с Кавказа, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии.

«Вот вы реально хотите разубеждать? Разубеждать киевских самостийников, грузинских самостийников, белорусских самостийников и всех остальных, которые согласятся на самую большую американскую (турецкую, * (дурацкую. — Прим. ред.) базу и передумают, только когда до них дойдет, что их просто изнасиловали и кинули и что никому их культура, их территориальная целостность, их застольная песня, их поэзия и их синематограф * (совсем. — Прим. ред.) не нужны, кроме одной дуры. России», — добавил Прилепин.

Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии 38
Политика , В мире , Захар Прилепин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
01:11
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
00:52
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
В мире
Убивший следователя студент попал на видео
10:56
Убивший следователя студент попал на видео
Происшествия
Появилось видео причастности мафии к выборам США
00:52
Появилось видео причастности мафии к выборам США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение