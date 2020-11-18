«Их просто изнасиловали»

«Изо дня в день слышу: "Россия потеряла Армению, Молдавию, Украину, Грузию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и т.д. ". Хорош, заколебали!» — призвал он.

Прилепин назвался империалистом и сторонником воссоединения СССР и Российской империи и напомнил, что Россия потеряла упомянутые страны еще в 1990-х годах.

Также он задался вопросом, почему никто не кричит, что Армения, Молдавия, Украина, Грузия, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан потеряли Россию, «Россия что — бомж, а они все — золотые».

Писатель напомнил, что России тысяча лет, а некоторым из потеряшек чуть больше 30-и. Также он напомнил, что с 1987 года русских гнали отовсюду — с Кавказа, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии.