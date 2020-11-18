Россия не теряла Грузию, Украину, Армению, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Азербайджан, это они потеряли Россию. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в своем телеграме.
«Изо дня в день слышу: "Россия потеряла Армению, Молдавию, Украину, Грузию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и т.д. ". Хорош, заколебали!» — призвал он.
Прилепин назвался империалистом и сторонником воссоединения СССР и Российской империи и напомнил, что Россия потеряла упомянутые страны еще в 1990-х годах.
Также он задался вопросом, почему никто не кричит, что Армения, Молдавия, Украина, Грузия, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан потеряли Россию, «Россия что — бомж, а они все — золотые».
Писатель напомнил, что России тысяча лет, а некоторым из потеряшек чуть больше 30-и. Также он напомнил, что с 1987 года русских гнали отовсюду — с Кавказа, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии.
«Вот вы реально хотите разубеждать? Разубеждать киевских самостийников, грузинских самостийников, белорусских самостийников и всех остальных, которые согласятся на самую большую американскую (турецкую, * (дурацкую. — Прим. ред.) базу и передумают, только когда до них дойдет, что их просто изнасиловали и кинули и что никому их культура, их территориальная целостность, их застольная песня, их поэзия и их синематограф * (совсем. — Прим. ред.) не нужны, кроме одной дуры. России», — добавил Прилепин.