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Путин и Медведев получат право на пожизненную должность 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Путин и Медведев получат право на пожизненную должность
Фото: ТАСС
Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности для президента России после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Об этом сообщает РИА Новости.
Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» выступил действующий президент Владимир Путин. Проект был внесен в Госдуму в рамках поправок в Конституцию.
Законопроект предусматривает, что экс-президент России, даже если его полномочия завершены досрочно, может получить статус сенатора пожизненно. Для этого в Совфед России необходимо подать заявление, к которому будут прилагаться нужные документы. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.
При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Также в законопроекте оговаривается, что не более семи сенаторов — представителей РФ — могут быть назначены указом президента на шесть лет, либо пожизненно. Однако такое назначение является правом главы государства, а не обязанностью.
Также оговаривается, что сенатор должен быть не младше 30 лет, постоянно проживать в России и не иметь права на постоянное проживание в другой стране.
Как сообщал «Рамблер», 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля. По итогам обработки ста процентов протоколов, изменения в основной закон страны одобрили 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%.
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Комментарии 6
Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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