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Совфед обсудит использование ВС России за границей 

RT на русском и ещё 11 2 часа назад
Совфед обсудит использование ВС России за границей
Фото: РИА Новости
Совет Федерации в ходе заседания в среду, 18 ноября, рассмотрит вопрос об использовании Вооружённых сил (ВС) России за рубежом.
По словам замглавы МИД России Андрея Руденко, это связано с обращением российского президента Владимира Путина по поводу отправки миротворцев в Нагорный Карабах.

«Да, это связано с обращением президента по поводу направления миротворческого контингента», — сказал он ТАСС.

Ранее Путин заявил, что договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создаёт условия для урегулирования конфликта на справедливой основе.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.
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Политика , Армия , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения
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