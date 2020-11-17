В РФ ответили Украине на арест российских самолетов

«Вроде бы по бумагам все сходится: и полеты в Крым запрещены, и самолеты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной», - сыронизировал парламентарий.
По словам председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Украина «чудит», однако «ни для России, ни для Крыма не будет никаких последствий от этих чудачеств».
Как сообщал «Рамблер», ранее Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым, и возбудили уголовные дела о нарушении правил международных полетов иностранными должностными лицами.