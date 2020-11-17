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В РФ ответили Украине на арест российских самолетов

Вероника Полынина
38 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение украинской прокуратуры арестовать 44 российских самолета за полеты на полуостров «мелкой пакостью» и «жестом бессильной злобы».
В РФ ответили Украине на арест российских самолетов
Фото: ReutersReuters
На своей странице в Facebook Аксенов подчеркнул, что российские самолеты продолжат летать в Крым несмотря на «заклинания украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил РИА «Новости» действия украинской прокуратуры необходимостью отчитаться о проделанной работе.
«Вроде бы по бумагам все сходится: и полеты в Крым запрещены, и самолеты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной», - сыронизировал парламентарий.
По словам председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Украина «чудит», однако «ни для России, ни для Крыма не будет никаких последствий от этих чудачеств».
Как сообщал «Рамблер», ранее Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым, и возбудили уголовные дела о нарушении правил международных полетов иностранными должностными лицами.
Политика,Руслан Бальбек,Сергей Аксенов,Госдума,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
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