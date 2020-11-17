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Путин рассказал о «неожиданной» позиции Пашиняна по Карабаху 

Вероника Полынина 1 час назад
Путин рассказал о «неожиданной» позиции Пашиняна
Фото: ТАСС
Президенту России Владимиру Путину почти удалось убедить своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева прекратить военные действия в Нагорном Карабахе в ходе переговоров 19-20 октября, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился на предложенные условия.
Как рассказал Владимир Путин, 19-20 октября он провел серию телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном. На тот момент азербайджанские войска вернули контроль над незначительной частью территорий.
По словам российского лидера, ему «в целом удалось» убедить Алиева прекратить боевые действия, но его обязательным условием было возвращение беженцев в Карабах, в том числе в Шуши.

«Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, он не понимает, в чем заключалась угроза для интересов Армении, о чем и сообщил Пашиняну.
Ранее, как писал «Рамблер», Владимир Путин назвал прекращение кровопролития главным итогом урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
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Политика , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин
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