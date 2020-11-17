Путин рассказал о «неожиданной» позиции Пашиняна

Как рассказал Владимир Путин, 19-20 октября он провел серию телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном. На тот момент азербайджанские войска вернули контроль над незначительной частью территорий.

По словам российского лидера, ему «в целом удалось» убедить Алиева прекратить боевые действия, но его обязательным условием было возвращение беженцев в Карабах, в том числе в Шуши.

«Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, он не понимает, в чем заключалась угроза для интересов Армении, о чем и сообщил Пашиняну.

Ранее, как писал «Рамблер», Владимир Путин назвал прекращение кровопролития главным итогом урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.