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Путин назвал обвинения в предательстве в адрес Пашиняна безосновательными 

РИА Новости и ещё 6 26 минут назад
Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обвинения в его (Пашиняна) адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований", — сказал Путин в эфире канала "Россия 24".

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах
Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Политика , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
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