Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обвинения в его (Пашиняна) адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований", — сказал Путин в эфире канала "Россия 24".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.