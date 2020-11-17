Лидер ЛДПР считает, что чиновникам стоит выражаться именно так. А вместо «онлайн» и «офлайн» относительно форм обучения, нужно говорить «очная» и «заочная», как это было раньше.

«Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун?» — заявил политик. Он призвал беречь русский язык, передаёт «360».

В 2020 году пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ стали самыми обсуждаемыми темами. С ними напрямую связаны выражения «самоизоляция» и «обнуление» — их признали словами года.