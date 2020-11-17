Глава Крыма отреагировал на арест Украиной российских самолетов 

Арест Украиной 44 самолетов российских авиакомпаний никакого влияния на полеты в Крым не окажет, а принявшие это решение украинские должностные лица должны отвечать по российским законам. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет», — написал он.

Аксенов отметил, что и ранее Украина арестовывала» российские самолеты, но «они как летали, так и летают». Глава Крыма уверен, что рейсы и дальше буду осуществляться «невзирая на ‘’заклинания'' украинских „шаманов“ в прокурорских мундирах и судейских мантиях».

«В то же время считаю, что конкретные должностные лица, конкретные персонажи, штампующие подобные неправовые, неадекватные и откровенно пиратские решения, должны отвечать по российским законам», — добавил он.

Сегодня Украина наложила арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Крым. В общей сложности арест наложен на 109 самолетов российских авиаперевозчиков. Начиная с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом «в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов». Киев официально прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.