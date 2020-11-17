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Песков прокомментировал опубликованные мемуары Обамы 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что в Кремле пока не видели новую книгу бывшего президента США Барака Обамы.

«Пока эту книгу не видели. В любом случае, пробежаться будет интересно», — сказал он.

Ранее в продажу поступила новая книга Обамы «Земля обетованная».
В ней он, в частности, утверждает, что Россия «больше не является сверхдержавой», не обладая достаточным числом военных баз.
Кроме того, в первом томе своих мемуаров Обама рассказывает об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Барак Обама , Владимир Путин , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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