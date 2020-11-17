Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что в Кремле пока не видели новую книгу бывшего президента США Барака Обамы.
«Пока эту книгу не видели. В любом случае, пробежаться будет интересно», — сказал он.
Ранее в продажу поступила новая книга Обамы «Земля обетованная».
В ней он, в частности, утверждает, что Россия «больше не является сверхдержавой», не обладая достаточным числом военных баз.
Кроме того, в первом томе своих мемуаров Обама рассказывает об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.