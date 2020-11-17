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Закон о неприкосновенности экс-президентов не будет распространяться на Горбачева 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
Горбачев остался без гарантий бывшим президентам
Фото: РИА Новости
Положения законопроекта о дополнительных гарантиях экс-президентам РФ не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"Хочу обратить внимание на наименование законопроекта — "О гарантиях президенту РФ, прекратившему свои полномочия". Соответственно, ответ — нет, не распространяется", — сказал Крашенинников.

В среду Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии для экс-президентов. Согласно документу, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства нижняя палата должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.
Действующим законодательством установлено, что процедуру лишения неприкосновенности может инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму.
Законопроект устанавливает, что экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. На данный момент такое ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента.
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Комментарии 5
Политика , Михаил Горбачев , Павел Крашенинников , Денис Парфенов , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , Конституционный комитет Госдумы , СКР
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