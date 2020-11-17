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Владимирский губернатор уехал лечиться от COVID-19 в Москву 

News.ru 1 час назад
Владимирский губернатор госпитализирован в Москву
Фото: Владимир Сипягин/vk.com
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, получивший положительный результат теста на коронавирус, начал лечение в одной из частных клиник Москвы.
Регионального главу доставили в медицинское учреждение на скорой помощи. Он записан как частное лицо, так как не хочет официально объяснять, что боится лечиться в областной больнице своего региона, передаёт «Подъём» со ссылкой на анонимный источник.
При этом его пресс-секретарь Ольга Петрова отрицает, что политик лечится в столице.

Губернатор в настоящее время находится у себя во Владимире. Пока лечится амбулаторно в поликлинике по месту жительства, — сказала она журналистам.

Накануне Сипягин сообщил, что заразился коронавирусом. Политик рассказал, что перешёл на удалённый режим работы. По его словам, он почувствовал повышение температуры и вызвал участкового врача, после чего ушёл на самоизоляцию. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Ремига.
В настоящий момент во Владимирской области зарегистрировано 11 543 случая заражения коронавирусом, 89 из которых выявили за последние сутки. За всё время пандемии погибли 277 человек.
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Комментарии 3
Политика , Ольга Петрова , Владимир Сипягин , Александр Ремига , Владимир , Владимирская Область , Москва
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