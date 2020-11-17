«В семье не без урода»: Путин поставил в тупик переводчиков 

Бразилии, Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит онлайн-саммит лидеров стран БРИКС России , Индии, Китая Южной Африки ). Путин председательствует на нем. Журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание в своем телеграме «Пул N3», что в ходе своего выступления российский лидер, говоря об угрозах, с которыми сталкиваются страны объединения, назвал терроризм самой острой проблемой сегодняшнего дня и в этой связи процитировал поговорку «В семье не без урода», объяснив, что имеет в виду людей, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня.

«Путин напряг переводчиков четырех стран, употребив русскую поговорку», — пошутил Смирнов.

Позавчера Путин обратил внимание, что его кресло было отодвинуто от кресел остальных участников совещания с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса и спросил военных, отсели ли они от него подальше, потому что боятся его или берегут. Министр обороны Сергей Шойгу ответил, что они его боятся.

В октябре на заседании Совета по культуре Путин в ответ на просьбу оказать помощь циркам, попавшим в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавирусной инфекции, пошутил, что «животные, конечно, ни в чем не виноваты», в том числе летучие мыши, которых некоторые считают виновниками пандемии.