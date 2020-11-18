В ОП объяснили цель законопроекта об иноагентах

«Решение внести подобный законопроект в Госдуму очень своевременное. Наши граждане имеют право знать, кто и с какой целью зовет их на митинги», — заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Мария Бутина , комментируя внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц.

«Соответствующие поправки к Закону об иностранных агентах должны были принять раньше. Люди, которые работают благодаря иностранному финансированию на территории РФ, научились обходить действующие законы — теперь вместо того, чтобы становиться юридическими лицами, они превращаются в группу физических лиц. По нашему действующему законодательству это не было запрещено», — объяснила член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

Бутина почеркнула — наказание за сокрытие информации о том, что человек является иностранным агентом, должно быть максимально серьезным. «Начинать санкции надо со штрафа, но за это преступление вполне можно привлекать и к уголовной ответственности», — отметила собеседница.

По словам Бутной, причиной внесения законопроекта стали «массовые цветные революции, перевороты, которые происходят вокруг нас». «На этом фоне мы не сомневаемся, что выборы в Госдуму в 2021 году попытаются отработать заинтересованные политические силы, прежде всего, наши „партнеры“ из-за океана. Речь идет о Демократической партии США , которая там скорее всего придет к власти. Они традиционно захотят распространить свои ценности на граждан других государств», — сказала собеседница.

«Потому я считают такое решение крайне своевременным. Если ты получаешь иностранные деньги — сообщи об этом своим согражданам. Они имеют право знать, кто и с какой целью зовет их на митинг», — заключила Бутина.

Напомним, в среду группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность, сообщает ТАСС

Физические лица и общественные организации, получающие деньги из-за рубежа, будут обязаны информировать государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства они действуют, какие мероприятия проводят и как расходуют иностранное финансирование, объяснил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев , один из авторов законопроекта.

Авторы законопроекта полагают, что он будет принят до конца нынешнего года, а предполагаемые им изменения будут применены уже в ходе выборов в Госдуму в 2021 году, сообщает Вести.ру.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к Закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

В российское законодательство статус иностранного агента был введен в 2012 году для некоммерческих организаций и в 2017 году — для СМИ.