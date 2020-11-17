Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом

"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", — добавил президент РФ.