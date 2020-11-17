Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом

Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении — хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин.
"Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой — с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", — заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.
"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", — добавил президент РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.