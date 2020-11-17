Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин поставил Китай в пример в борьбе с COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 37 минут назад
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении — хороший пример для других стран, уверен президент России Владимир Путин.

"Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой — с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", — заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", — добавил президент РФ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Последние новости
Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов" Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов" Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19 Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Политика , Общество , Си Цзиньпин , Владимир Путин , БРИКС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение