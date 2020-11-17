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Путин: ситуация с глобальной безопасностью остаётся сложной 

ИА Regnum 1 час назад
«Остается сложной»: Путин о ситуации в мире
Фото: РИА Новости
В мире сохраняется множество очагов политической нестабильности. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

"Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. По-прежнему серьёзную угрозу представляет международный терроризм и наркотраффик. Заметно возросли масштабы киберпреступности», — заявил Путин.

«Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке. Продолжаются вооружённые противостояния в Ливии и Йемене. Ещё многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии, сохраняются риски обострения обстановки в Ираке, Ливане, Афганистане и зоне Персидского залива», — указал он.

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Политика , Владимир Путин , БРИКС
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