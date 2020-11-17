«Остается сложной»: Путин о ситуации в мире

«Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке. Продолжаются вооружённые противостояния в Ливии и Йемене. Ещё многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии, сохраняются риски обострения обстановки в Ираке, Ливане, Афганистане и зоне Персидского залива», — указал он.