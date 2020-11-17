В СФ хотят ужесточить ответственность для иноагентов

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила, заявил глава комиссии Андрей Климов

Так, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности", сказал Климов на заседании комиссии во вторник.