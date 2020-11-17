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В Совфеде предложили ужесточить ответственность для иноагентов 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В СФ хотят ужесточить ответственность для иноагентов
Фото: РИА Новости
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила, заявил глава комиссии Андрей Климов.
Так, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности", сказал Климов на заседании комиссии во вторник.
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Политика , Андрей Климов , Совет Федерации
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