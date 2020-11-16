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Косачев считает, что у аграрной Молдавии нет перспектив в Евросоюзе 

Аргументы Недели 36 минут назад
В РФ не увидели перспектив Молдавии в Евросоюзе
Фото: РИА Новости
Победить на выборах президента Молдавии, аграрной страны, Майе Санду помогли молдавские диаспоры за рубежом и евроориентированная молодежь из больших городов. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что в этом и заложена проблема: Молдавия — аграрная страна, а село голосовало за Додона.

«Ехать в европейскую «Тулу» со своим «самоваром» — фруктами и вином, мягко говоря, неперспективно. Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведет к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении», — отметил Косачев.

Санду назвала темы для переговоров с Путиным
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.
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Политика , Константин Косачев , ЕС , Совет Федерации , Молдова
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