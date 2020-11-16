В РФ не увидели перспектив Молдавии в Евросоюзе

«Ехать в европейскую «Тулу» со своим «самоваром» — фруктами и вином, мягко говоря, неперспективно. Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведет к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении», — отметил Косачев.