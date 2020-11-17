В России задумались о сокращении нескольких ведомств 

Во время пандемии к работе кабмина и его региональных подразделений периодически возникали вопросы. Ситуация начала постепенно улучшаться после отставок в региональных министерствах, однако эффективность органов исполнительной власти ставилась под вопрос не только в сфере здравоохранения и не только на региональном уровне.

На днях со своих постов ушли несколько министров. Обновление кабмина стало прелюдией для реорганизации всего госаппарата, объявил Михаил Мишустин . Вопрос оптимизации прорабатывался Минфином еще с 2018 года, однако переносился по различным причинам, отметил премьер-министр.