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В России задумались о сокращении нескольких ведомств 

Авторадио и ещё 4 2 часа назад
Правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Во время пандемии к работе кабмина и его региональных подразделений периодически возникали вопросы. Ситуация начала постепенно улучшаться после отставок в региональных министерствах, однако эффективность органов исполнительной власти ставилась под вопрос не только в сфере здравоохранения и не только на региональном уровне.
На днях со своих постов ушли несколько министров. Обновление кабмина стало прелюдией для реорганизации всего госаппарата, объявил Михаил Мишустин. Вопрос оптимизации прорабатывался Минфином еще с 2018 года, однако переносился по различным причинам, отметил премьер-министр.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Александр Хинштейн , Россвязь , Роспечать , Госдума , Минфин , газета "Известия"
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