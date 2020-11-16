Путин внёс изменения в состав СПЧ 

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Также в него войдут руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова и сопредседатель координационного совета общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.