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Путин внёс изменения в состав СПЧ 

RT на русском 58 минут назад
Путин внёс изменения в состав СПЧ
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в состав СПЧ включены по согласованию замглавреда журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков.
Также в него войдут руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова и сопредседатель координационного совета общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.
Кроме того, из СПЧ исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнёрство» Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.
Предыдущая ротация Совета прошла в октябре 2019 года. Тогда Путин назначил руководителем СПЧ вместо Михаила Федотова Валерия Фадеева, занимавшего на тот момент пост секретаря Общественной палаты.
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Комментарии
Политика , Анита Соболева , Тамара Морщакова , Ольга Сидорович , Игорь Ашманов , Валерий Фадеев , Михаил Федотов , Андрей Боков , Владимир Путин , Юрий Костанов , Марина Ахмедова , Общественная палата России , Совет по правам человека , ВШЭ , журнал "Русский репортер" , Москва
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