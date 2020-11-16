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Путина попросят о помиловании Ефремова 

Lenta.ru и ещё 8 16 ноября 2020
Путина попросят о помиловании Ефремова
Фото: РИА Новости
Родственники погибшего собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. Об этом «КП» сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.
По его словам, защита заключила перемирие с потерпевшими, у которых теперь нет претензий к Ефремову.

«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал адвокат. Он указал, что у Ефремова имеются законные основания рассчитывать на помилование, так как он признал вину в совершении преступления, а приговор вступил в силу.

17 ноября стало известно об «особых условиях», которые будут созданы для артиста в колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области. Это учреждение считается элитным — сюда не помещают опасных рецидивистов, а к осужденным — лояльное отношение.
Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров впоследствии скончался.
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Комментарии 5
Политика , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Путин , Алексеевка , Белгородская Область
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