Путина попросят о помиловании Ефремова 

«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал адвокат. Он указал, что у Ефремова имеются законные основания рассчитывать на помилование, так как он признал вину в совершении преступления, а приговор вступил в силу.