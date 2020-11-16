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Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове 

РИА Новости 45 минут назад
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил киевским властям открыть консульство в республике.

"Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи", — сказал Мурадов РИА Новости.

При этом нынешние власти, как считает собеседник агентства, не готовы к такому шагу.

"Для этого надо прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию", — подчеркнул Мурадов.

Первым представительством иностранного государства в Крыму после воссоединения с Россией стало консульство Никарагуа, которое официально открылось в ноябре. Никарагуа признала полуостров российским в 2014 году.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , Георгий Мурадов , ООН , РИА Новости
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