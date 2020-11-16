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Песков прокомментировал планы Турции направить военных в Азербайджан 

Rambler News Service 3 часа назад
Кремль оценил планы Турции в Азербайджане
Фото: РИА Новости
Отправка турецких военных в Азербайджан направлена исключительно на обеспечение работы совместного мониторингового центра Турции и РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. … Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции», — приводит комментарий Пескова ТАСС.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в Великое национальное собрание страны (парламент) проект указа об отправке военных в Азербайджан.
11 ноября Эрдоган заявил о подписании Москвой и Анкарой протокола о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
10 ноября президент России Владимир Путин сообщил о подписании заявления вместе с Азербайджаном и Арменией о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября 2020 года.
Согласно договоренности, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент России.
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Комментарии 2
Политика , Армия , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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