Кремль оценил планы Турции в Азербайджане

«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. … Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции», — приводит комментарий Пескова ТАСС.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в Великое национальное собрание страны (парламент) проект указа об отправке военных в Азербайджан.

11 ноября Эрдоган заявил о подписании Москвой и Анкарой протокола о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

10 ноября президент России Владимир Путин сообщил о подписании заявления вместе с Азербайджаном и Арменией о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября 2020 года.

Согласно договоренности, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент России.