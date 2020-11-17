Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Кремле прокомментировали договорённости по Карабаху 

RT на русском и ещё 13 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал договорённости по Нагорному Карабаху.
По его словам, главный итог, прежде всего, то, что пушки молчат.

«Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — ответил Песков на вопрос, как Кремль оценивает первые дни после заключения перемирия.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как отмечается, Путин рассказал коллеге о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.
Требование США по Карабаху удивило Лаврова
Главы государств подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
RT на русском: последние новости
В Госдуме поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь В Госдуме поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников Хинштейн допустил упразднение Роспечати и Россвязи Хинштейн допустил упразднение Роспечати и Россвязи
Политика , Видео , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Азербайджан , Армения , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение