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Переговоры Матвиенко с главой ПАСЕ отменили из-за коронавируса 

News.ru 1 час назад
Переговоры Матвиенко с главой ПАСЕ отменили
Фото: РИА Новости
Встреча спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом отменена.
Согласно данным пресс-службы Совфеда, переговоры, анонсированные на минувшей неделе, должны были состояться 16 ноября. Встреча не состоится из-за пандемии коронавируса.
Также не отменена встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передаёт РИА Новости.
По словам информированного источника, Дамс прервал свой визит в Москву из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом. Он вернётся домой в целях предосторожности, хотя факт заражения пока не подтвердился.
Как писал NEWS.ru, 12 ноября стало известно, что глава ПАСЕ планировал посетить Москву 16–17 ноября и провести в российской столице ряд встреч.
Хендрик Дамс занимает должность спикера ПАСЕ с 2020 года. Ранее он высказался о планах обязательно посетить Россию в течение своего срока.
В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая. При этом 1 453 849 человек поправились. Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов.
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Комментарии 3
Политика , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Совет Европы , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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