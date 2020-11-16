Переговоры Матвиенко с главой ПАСЕ отменили

Согласно данным пресс-службы Совфеда, переговоры, анонсированные на минувшей неделе, должны были состояться 16 ноября. Встреча не состоится из-за пандемии коронавируса.

Также не отменена встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы Вячеславом Володиным , передаёт РИА Новости.

По словам информированного источника, Дамс прервал свой визит в Москву из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом. Он вернётся домой в целях предосторожности, хотя факт заражения пока не подтвердился.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября стало известно, что глава ПАСЕ планировал посетить Москву 16–17 ноября и провести в российской столице ряд встреч.

Хендрик Дамс занимает должность спикера ПАСЕ с 2020 года. Ранее он высказался о планах обязательно посетить Россию в течение своего срока.

В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая. При этом 1 453 849 человек поправились. Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов.