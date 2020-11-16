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Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России 

Российская Газета 40 минут назад
Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России
Фото: ТАСС/ youtube.com
За десять лет число наркоманов в стране сократилось больше чем на четверть, снизился уровень наркопреступности. Но ситуация остается сложной, и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в режиме видеоконференции. Нужно действовать более активно и наступательно по всем фронтам, призвал он.

"Во многом благодаря принятым мерам за десять лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть — с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних с 7,9 тысяч до 5,1 тысячи. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%", — сказал Путин.

"Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер. И аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остается сложной", — отметил он.
За девять месяцев этого года выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений. Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года (было 145 тысяч), сравнил Путин. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

"Наша задача — повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно", — отметил глава государства. Именно на это должна быть нацелена новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой как раз и рассмотрели участники заседания.

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Политика , Владимир Путин
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