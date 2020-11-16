Мишустин «разнес» регионы из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал региональные власти за несвоевременное введение ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РБК.

По словам главы кабмина, в результате жизни местных жителей оказываются под угрозой.

Заявление Мишустина прозвучало на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что в большинстве российских регионов, где наблюдается рост количества инфицированных, ограничения вводятся с опозданием или не вводятся вообще.

«Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения», - констатировал премьер.

Он отметил, что федеральные власти со своей стороны создали нормативную и методическую базу, которая позволяет действовать оперативно. Мишустин также указал руководителям регионов на соблюдение на местах санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел жесткий карантин на своей территории. Согласно распоряжению местных властей, там на две недели закрыли рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, а также непродовольственные магазины, торговые и торгово-развлекательные центры.