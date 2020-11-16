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В Кремле заявили о максимальной нагрузке на здравоохранение 

РИА Новости 2 часа назад
Кремль оценил работу системы здравоохранения
Фото: РИА Новости
Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сейчас работа идет по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и обычный спрос на продукцию нашей фармы", — сказал Песков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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