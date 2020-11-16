Кремль оценил работу системы здравоохранения

"Сейчас работа идет по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и обычный спрос на продукцию нашей фармы", — сказал Песков.