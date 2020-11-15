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Azertag (Азербайджан): Путин призвал сохранить христианские святыни в Нагорном Карабахе 

ИноСМИ 10 минут назад
Путин обратился с призывом к Алиеву
Фото: РИА Новости
В ходе телефонного разговора Владимира Путина с лидером Азербайджана российский президент призвал сохранить христианские святыни в Нагорном Карабахе. Он также констатировал соблюдение режима прекращения огня в Карабахе.
14 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Во время телефонного разговора были обсуждены практические аспекты выполнения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху.
Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и тем, что обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная.
Во время телефонного разговора президент России отметил, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормального функционирования этих святынь.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства.
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Президент Ильхам Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам.
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Политика , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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