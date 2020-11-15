Путин пошутил о своем кресле на совещании

Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других. Об этом сообщают Вести.ру.
"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — цитируют "Вести" слова президента.
Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".
Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.