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Путин пошутил о своем кресле на совещании с военными 

РИА Новости 32 минуты назад
Путин пошутил о своем кресле на совещании
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других. Об этом сообщают Вести.ру.

"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — цитируют "Вести" слова президента.

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: "Владимир Владимирович, мы вас боимся".
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Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.
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Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
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