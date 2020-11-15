В РФ предложили деоккупировать Украину

"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Украина после распада СССР, так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.

"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — заявил депутат.

По его словам, украинский народ заслуживает, чтобы к руководству страны пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей.