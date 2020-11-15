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В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины 

РИА Новости 11 минут назад
В РФ предложили деоккупировать Украину
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления и спасения от власти националистов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.

"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Украина после распада СССР, так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.

"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — заявил депутат.

По его словам, украинский народ заслуживает, чтобы к руководству страны пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей.
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Политика , Георгий Мурадов , Дмитрий Кулеба , Михаил Шеремет , МИД , Госдума , РИА Новости
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