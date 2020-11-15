Польша обвинила Россию в испорченной репутации

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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об "атаках Москвы на Варшаву в информационном поле" и попытках создать плохую репутацию страны.

По его словам, российская сторона якобы стремиться выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе

"Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", — утверждает Жарин в беседе с Cyber Defence 24.

Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" России.

Германия. Представитель польского министра-координатора спецслужб подчеркнул, что "скоординированные информационные атаки" против страны также ведут Китай

Кроме того, Жарин выразил мнение, что Польша — "самая важная страна Восточной Европы".