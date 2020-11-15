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В Польше обвинили Россию в испорченной репутации 

РИА Новости и ещё 7 50 минут назад
Польша обвинила Россию в испорченной репутации
Фото: Reuters
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил об "атаках Москвы на Варшаву в информационном поле" и попытках создать плохую репутацию страны.
По его словам, российская сторона якобы стремиться выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе.

"Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", — утверждает Жарин в беседе с Cyber Defence 24.

Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" России.
Представитель польского министра-координатора спецслужб подчеркнул, что "скоординированные информационные атаки" против страны также ведут Китай и Германия.
Кроме того, Жарин выразил мнение, что Польша — "самая важная страна Восточной Европы".
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Политика , НАТО , Варшава , Германия , Китай , Москва , Польша
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