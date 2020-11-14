Десятки стран заинтересованы в российских вакцинах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что десятки стран заинтересованы в сотрудничестве по поставкам и совместному производству российских вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — высказал он на 15-м Восточноазиатском саммите.

Путин отметил, что в России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V», а также зарегистрирована вторая — «ЭпиВакКорона», теперь на подходе третья. По его словам, Москва готова и дальше предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.