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Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах 

Аргументы Недели и ещё 25 4 часа назад
Десятки стран заинтересованы в российских вакцинах
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что десятки стран заинтересованы в сотрудничестве по поставкам и совместному производству российских вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — высказал он на 15-м Восточноазиатском саммите.

Путин отметил, что в России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V», а также зарегистрирована вторая — «ЭпиВакКорона», теперь на подходе третья. По его словам, Москва готова и дальше предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.
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Политика , Владимир Путин , Москва
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