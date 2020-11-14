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Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Путин призвал страны АТР сплотиться перед угрозами
Фото: РИА Новости
Будущее АТР зависит от того, насколько страны региона смогут сплотиться перед угрозами и продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин.

"Будущее нашего азиатско-тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю в сотрудничестве в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов. Российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу", — сказал Путин, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме онлайн.

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Политика , Владимир Путин
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