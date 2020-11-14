Путин наградил экипаж сбитого в Армении вертолета 

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Вертолетчиков наградили за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Награды получили старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно), старший лейтенант Роман Федин (посмертно).

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении 9 ноября. В Азербайджане признали вину, заявив, что открыли огонь по ошибке. В Армении и России возбудили уголовное дело.