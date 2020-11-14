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Путин наградил экипаж сбитого в Армении вертолета 

Майк Габриелян 5 минут назад
Путин наградил экипаж сбитого в Армении вертолета
Фото: РИА Новости
Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Вертолетчиков наградили за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
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Награды получили старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно), старший лейтенант Роман Федин (посмертно).
Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении 9 ноября. В Азербайджане признали вину, заявив, что открыли огонь по ошибке. В Армении и России возбудили уголовное дело.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Алиев извинился перед Путиным за сбитый военный вертолет. Он заявил, что Баку готов выплатить компенсацию.
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Политика , Владимир Путин
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