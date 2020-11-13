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Путин назвал число жертв в Карабахе 

Газета.Ru 39 минут назад
Путин назвал число жертв в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что в конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе погибли четыре тысячи, больше восьми тысяч человек получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, раненых — свыше восьми тысячи человек", — сказал Путин.

Президент добавил, что десятки тысяч человек были вынуждены бежать из региона. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией. В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.
Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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