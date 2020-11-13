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Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса

Вероника Полынина
39 минут назад
Президент России Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит, как только сделает прививку. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему Владимир Путин до сих пор не поставил себе одну из российских вакцин.
Когда Путин сделает прививку от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Песков заявил, что президент «дает очень высокую оценку и "Спутнику V", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания по третьей вакцине».
«Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит», - заверил пресс-секретарь, его слова приводит ТАСС.
Он также опроверг предположение, что одна из дочерей Владимира Путина сделала прививку «Спутником V», поскольку имела отношение к разработке. По словам Пескова, во время испытаний вакцины нужны были добровольцы, и она им стала.
Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат, вакцину «Спутник V» разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Она создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. 13 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцина «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В отличие от первой, она содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. Также Путин объявил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,ИТАР-ТАСС,
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