Когда Путин сделает прививку от коронавируса

Он также опроверг предположение, что одна из дочерей Владимира Путина сделала прививку «Спутником V», поскольку имела отношение к разработке. По словам Пескова, во время испытаний вакцины нужны были добровольцы, и она им стала.

Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат, вакцину «Спутник V» разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Она создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. 13 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцина «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В отличие от первой, она содержит фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены. Также Путин объявил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса.