Путин сделал заявление по Карабаху

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", — сказал Путин про гуманитарные темы.