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Путин надеется, что для ситуации в Карабахе больше не понадобится слово «конфликт» 

ТАСС 1 час назад
Путин сделал заявление по Карабаху
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин надеется, что слово "конфликт" больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе.
Глава государства собрал в пятницу по видеосвязи совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", — сказал Путин про гуманитарные темы.

Путин также заявил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.
Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены, добавил президент России.
Число жертв в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, раненых — 8 тыс. человек, беженцев — десятки тысяч, заявил Путин.
Путин предложил создать межведомственный центр гуманитарного реагирования РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин рассчитывает на международную поддержку работы межведомственного центра РФ по ситуации в Нагорном Карабахе.
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Политика , Владимир Путин
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