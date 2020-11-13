Оценена роль Путина в урегулировании в Карабахе

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос, какова была роль Путина в решении конфликта.