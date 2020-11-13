Оценена роль Путина в урегулировании в Карабахе

Роль президента РФ Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта была ключевой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также воздал должное политической мудрости глав Азербайджана и Армении, сумевших прекратить кровопролитие.
"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос, какова была роль Путина в решении конфликта.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Песков рассказал, что "Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном" и "это длилось не один день".