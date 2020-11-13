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Песков оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе 

РИА Новости и ещё 4 26 минут назад
Оценена роль Путина в урегулировании в Карабахе
Фото: РИА Новости
Роль президента РФ Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта была ключевой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также воздал должное политической мудрости глав Азербайджана и Армении, сумевших прекратить кровопролитие.

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия, отвечая на вопрос, какова была роль Путина в решении конфликта.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Песков рассказал, что "Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном" и "это длилось не один день".
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Политика , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
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