В Баку прокомментировали сообщения об отзыве посла из РФ

В различных СМИ на днях появились сведения, согласно которым посол Азербайджана Россию Полад Бюльбюль оглы был отозван из страны после его заявлений о сбитом российском Ми-24 и статусе Нагорного Карабаха. Представители Министерства иностранных дел республики назвал подобные утверждения ложными и беспочвенными.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

Посол Азербайджана прокомментировал произошедшее. В частности, говоря о крушении вертолёта, он употребил фразу «на войне как на войне». Кроме того, по поводу Карабаха он сказал, что «никакого статус-кво на сегодня нет». За эти высказывания посол был раскритикован помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым . После в СМИ распространилась информация о якобы отзыве Полада Бюльбюль оглы из России.

Утверждения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в России не соответствуют действительности. Напомним, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах является прерогативой президента республики, — утверждается в заявлении азербайджанского ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва приняла извинения Баку за сбитый вертолёт Ми-24 из-за того, что президент Азербайджана оперативно отреагировал на происшествие, пообещал провести расследование и наказать виновных.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин Ильхам Алиев , а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.